8 сентября, 19:07
3

Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Ирина Марцияш

Российская армия вечером 8 сентября запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда летят дроны?

 
18:38, 08 сентября

  • Ударные БПЛА на востоке Богодуховского района (Харьковщина), курс – восточный/южный.
  • БПЛА на западе от Харькова, курс – юго-восточный.
  • Вражеские ударные БПЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
18:18, 08 сентября

Вражеские ударные БПЛА заходят на границе Сумщины и Харьковщины, курс – юго-западный.

18:18, 08 сентября

18:15, 08 сентября

На северо-востоке от Чернигова вражеский БПЛА.

"Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написали в воздушных силах.