Российская армия вечером 8 сентября запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда летят дроны?