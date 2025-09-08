8 сентября, 19:07
Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Российская армия вечером 8 сентября запустила по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Из-за этого в ряде регионов нашей страны распространяется воздушная тревога.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Куда летят дроны?
18:38, 08 сентября
- Ударные БПЛА на востоке Богодуховского района (Харьковщина), курс – восточный/южный.
- БПЛА на западе от Харькова, курс – юго-восточный.
- Вражеские ударные БПЛА на севере и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
18:18, 08 сентября
Вражеские ударные БПЛА заходят на границе Сумщины и Харьковщины, курс – юго-западный.
18:15, 08 сентября
На северо-востоке от Чернигова вражеский БПЛА.
"Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написали в воздушных силах.