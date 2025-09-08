Этой ночью враг использовал ограниченное количество БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на monitorwar.

Смотрите также Россия атакует Украину дронами: воздушная тревога снова на Киевщине

Как россияне атаковали Киевскую область ночью 8 сентября?

Этой ночью под ударами вражеских дронов были Одесская, Донецкая, Сумская и Киевская области. На этот раз количество дронов было меньше, чем 7 сентября.

Столицу вражеские дроны атаковали с юга, востока и северо-востока.



Путь вражеских дронов во время атаки 8 сентября / Инфографика monitorwar

Что известно об атаке на Киевскую область 8 сентября?