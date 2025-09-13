В ночь на субботу, 13 сентября, российские военные в очередной раз атаковали Украину. Для этого враг использовал баллистическую ракету и более 160 беспилотников.

Попадания зафиксированы на 9 локациях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также На спасение есть считанные минуты: что известно о ракетах "Искандер", которыми Россия атаковала 30 августа

Как отработала ПВО 13 сентября?

Россияне запустили беспилотники еще с 20:00 пятницы, 12 сентября, с направлений Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. Около 90 из 164 дронов – именно "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 137 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 27 ударных беспилотников на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 3 локациях.

К слову, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Где раздавались взрывы ночью 13 сентября?