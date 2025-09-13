Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Россия снова атакует Украину "Шахедами": какие регионы под угрозой ударов
Какова причина взрыва в Сумах?
Ночью 13 сентября местные жители Сум услышали взрыв около 00:06. До этого в области уже более 2 часов звучала воздушная тревога.
По данным мониторинговых каналов, город атакуют ударные дроны типа "Шахед". О движении еще одного вражеского дрона сообщили местные паблики.
О последствиях удара или работы ПВО пока информации нет. В случае объявления опасности стоит находиться в укрытии до отбоя.
Ранее сообщалось, что российская армия снова атакует Украину ударными дронами. Уже несколько часов ряд регионов находится под угрозой обстрелов.
Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.
Какие последствия недавних атак дронов?
Этой же ночью прогремел взрыв в Николаеве. Город также могли атаковать "Шахеды", которые запустили из Брянска. О пострадавших или разрушениях информации нет.
В Сумах 12 сентября утром прогремели взрывы. Российские войска атаковали нежилой массив в одном из районов города. Там произошло возгорание автомобилей. Впоследствии стало известно, что на месте попадания было обнаружено тело погибшего охранника.
Также в Сумах 11 сентября российский дрон попал в собор. Он считается старейшим каменным зданием города. В результате удара зафиксированы есть повреждения.