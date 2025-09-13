Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Какова причина взрыва в Сумах?

Ночью 13 сентября местные жители Сум услышали взрыв около 00:06. До этого в области уже более 2 часов звучала воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, город атакуют ударные дроны типа "Шахед". О движении еще одного вражеского дрона сообщили местные паблики.

О последствиях удара или работы ПВО пока информации нет. В случае объявления опасности стоит находиться в укрытии до отбоя.

Ранее сообщалось, что российская армия снова атакует Украину ударными дронами. Уже несколько часов ряд регионов находится под угрозой обстрелов.

