Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Сумах?

С ночи российские войска терроризируют украинские города ударными БПЛА. На рассвете в Воздушных силах информировали об опасности и для Сумщины.

Вражеские БПЛА на северо-востоке Сумщины,
– написали там в 5:46.

Уже вскоре стало известно, что в Сумах громко. Так, в 6:01 там прогремел взрыв.

Через менее чем 10 минут в Сумах снова был слышен звук взрыва.

На данный момент местные власти не комментировали взрывы в регионе.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.

Атаки по Украине: последние новости

  • Около 5 часов утра 12 сентября в Киевской области было зафиксировано движение российских БПЛА. В регионе работали силы ПВО по вражеским целям.

  • Добавим, что в ночь на 11 сентября российская армия атаковала Украину 66-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. По данным Воздушных сил, более 50 из них – "Шахеды".

  • По данным утреннего отчета от Воздушных сил, силами ПВО сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.