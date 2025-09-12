Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрывах в Сумах?

С ночи российские войска терроризируют украинские города ударными БПЛА. На рассвете в Воздушных силах информировали об опасности и для Сумщины.

Вражеские БПЛА на северо-востоке Сумщины,

– написали там в 5:46.

Уже вскоре стало известно, что в Сумах громко. Так, в 6:01 там прогремел взрыв.

Через менее чем 10 минут в Сумах снова был слышен звук взрыва.

На данный момент местные власти не комментировали взрывы в регионе.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает украинцев находиться в укрытиях гражданской защиты.

