Где пролетают российские дроны?
Карта воздушной тревоги в Украине: где существует опасность
Вражеский БПЛА на севере Харьковщины, курс юго-западный (на Харьков). Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в Сумской области. Вражеский БПЛА южнее Одессы. Привлечены средства для его сбивания. В центре Черниговской области движется разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения. Вражеский БпЛА на юге Одесской области.
