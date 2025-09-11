Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо перебувати в безпечних місцях.

21:31, 11 вересня

Ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс південно-західний (на Харків).

21:23, 11 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині.

21:19, 11 вересня

Ворожий БпЛА південніше Одеси. Залучено засоби для його збиття.

20:00, 11 вересня

У центрі Чернігівщині рухається розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження.

17:51, 11 вересня

Ворожий БпЛА на півдні Одещини.