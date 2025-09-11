Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо перебувати в безпечних місцях.
Де пролітають російські дрони?
Карта повітряної тривоги в Україні: де існує небезпека
Ворожий БпЛА на півночі Харківщини, курс південно-західний (на Харків). Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщині. Ворожий БпЛА південніше Одеси. Залучено засоби для його збиття. У центрі Чернігівщині рухається розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження. Ворожий БпЛА на півдні Одещини.
