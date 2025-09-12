Об этом информирует Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия запустила по Украине "Шахеды": где сейчас движутся вражеские БпЛА

Атака на Киевскую область 12 сентября: что известно?

Воздушная тревога в Киевской области в некоторых районах началась с 04:58. Из сообщений Воздушных сил стало известно, что в регион залетели ударные БпЛА врага.

Киевская областная военная администрация проинформировала граждан в социальных сетях о работе сил противовоздушной обороны в регионе. Также традиционно предостерегла от фотографирования работы защитников и предупредила о необходимости заботиться о собственной безопасности.

Где еще раздавались взрывы ночью 12 сентября?