Атака на Київщину 12 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Київській області в деяких районах почалася з 04:58. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що до регіону залетіли ударні БпЛА ворога.

Київська обласна військова адміністрація проінформувала громадян у соціальних мережах про роботу сил Протиповітряної оборони у регіоні. Також традиційно застерегла від фотографування роботи захисників та попередила про необхідність дбати про власну безпеку.

