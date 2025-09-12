Про це інформує Київська ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росія запустила по Україні "Шахеди": де зараз рухаються ворожі БпЛА
Атака на Київщину 12 вересня: що відомо?
Повітряна тривога у Київській області в деяких районах почалася з 04:58. З повідомлень Повітряних сил стало відомо, що до регіону залетіли ударні БпЛА ворога.
Київська обласна військова адміністрація проінформувала громадян у соціальних мережах про роботу сил Протиповітряної оборони у регіоні. Також традиційно застерегла від фотографування роботи захисників та попередила про необхідність дбати про власну безпеку.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.
Де ще лунали вибухи вночі 12 вересня?
- Цікаво, що в Україні цієї ночі порівняне затишшя. Натомість у Росії, як пишуть місцеві телеграм-спільноти, масовано фіксують дрони.
- Вибухи фіксували біля Смоленська, там є влучання в базу "Лукойл". А також поблизу навіть Москви та Санкт-Петербурга.