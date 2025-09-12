Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибухи в Сумах?

З ночі російські війська тероризують українські міста ударними БпЛА. Вдосвіта в Повітряних силах інформували про небезпеку і для Сумщини.

Ворожі БпЛА на північному сході Сумщини,

– написали там о 5:46.

Вже невдовзі стало відомо, що в Сумах гучно. Так, о 6:01 там прогримів вибух.

Через менше ніж 10 хвилин у Сумах знову було чути звук вибуху.

