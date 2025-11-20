Более 130 БпЛА атаковали Украину ночью: сколько целей сбила ПВО

Россияне снова атаковали Украину в ночь на четверг, 20 ноября, использовав для этого ударные беспилотники. В течение ночи враг запустил более 130 воздушных целей.

Большинство целей удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО 20 ноября?

Оккупанты атаковали Украину 136 ударными беспилотниками различных типов из Курска, Миллерово, Брянска, Орла, Шаталова и Приморско-Ахтарска в России, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Примерно 80 из вышеупомянутых целей, как выяснилось, были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, есть попадание 29 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков на трех локациях. Там отметили, что по состоянию на 08:30 российская атака продолжается, поэтому следует соблюдать правила безопасности.



Силы ПВО сбили 106 целей / Воздушные силы ВСУ

Что известно о ночной атаке?