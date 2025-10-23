Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза удара
23 октября, 22:32
5

Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза удара

София Рожик

Российские ударные БпЛА снова терроризируют страну "Шахедами". Вечером 23 октября Воздушные силы предупредили об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Смотрите также Россия пытается сделать холод оружием, будущие войны могут выглядеть именно так, – Зеленский

Где летят "Шахеды"?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

22:28, 23 октября

БпЛА к северу от н.п. Ахтырка на Сумщине, курсом на запад.

22:08, 23 октября

БпЛА на севере, на востоке и юге Харьковщины, основной курс на запад.

22:06, 23 октября

БпЛА к северу от н.п. Зеньков на Полтавщине, курсом на запад.

21:35, 23 октября

БпЛА в центре и на севере Харьковщины, основной курс на запад.

21:23, 23 октября

БпЛА на западе Харьковщины курсом на запад, на Полтавщину.

21:19, 23 октября

Вражеские БпЛА вокруг Харькова.

20:55, 23 октября

БпЛА на Сумы с севера и на Павлоград Днепропетровской области с востока.

20:54, 23 октября

Ударные БпЛА на Харьков с юга и севера.

20:29, 23 октября

Группа БпЛА в центре Харьковщины, курсом на восток и запад.

20:17, 23 октября

БпЛА на запад от Чернигова, курсом на север и юг.