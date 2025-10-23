Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза удара
Российские ударные БпЛА снова терроризируют страну "Шахедами". Вечером 23 октября Воздушные силы предупредили об опасности ряд регионов.
Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Смотрите также Россия пытается сделать холод оружием, будущие войны могут выглядеть именно так, – Зеленский
Где летят "Шахеды"?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА к северу от н.п. Ахтырка на Сумщине, курсом на запад. БпЛА на севере, на востоке и юге Харьковщины, основной курс на запад. БпЛА к северу от н.п. Зеньков на Полтавщине, курсом на запад. БпЛА в центре и на севере Харьковщины, основной курс на запад. БпЛА на западе Харьковщины курсом на запад, на Полтавщину. Вражеские БпЛА вокруг Харькова. БпЛА на Сумы с севера и на Павлоград Днепропетровской области с востока. Ударные БпЛА на Харьков с юга и севера. Группа БпЛА в центре Харьковщины, курсом на восток и запад. БпЛА на запад от Чернигова, курсом на север и юг.
БпЛА к северу от н.п. Ахтырка на Сумщине, курсом на запад.
БпЛА на севере, на востоке и юге Харьковщины, основной курс на запад.
БпЛА к северу от н.п. Зеньков на Полтавщине, курсом на запад.
БпЛА в центре и на севере Харьковщины, основной курс на запад.
БпЛА на западе Харьковщины курсом на запад, на Полтавщину.
Вражеские БпЛА вокруг Харькова.
БпЛА на Сумы с севера и на Павлоград Днепропетровской области с востока.
Ударные БпЛА на Харьков с юга и севера.
Группа БпЛА в центре Харьковщины, курсом на восток и запад.
БпЛА на запад от Чернигова, курсом на север и юг.