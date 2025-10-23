Россия снова терроризирует "Шахедами": где есть угроза удара

Российские ударные БпЛА снова терроризируют страну "Шахедами". Вечером 23 октября Воздушные силы предупредили об опасности ряд регионов.

Если в вашей области раздается воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте