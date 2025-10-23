Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза удару

Російські ударні БпЛА знову тероризують країну "Шахедами". Увечері 23 жовтня Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті