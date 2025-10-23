Укр Рус
23 жовтня, 22:32
Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза удару

Софія Рожик

Російські ударні БпЛА знову тероризують країну "Шахедами". Увечері 23 жовтня Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Де летять "Шахеди"?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

23:03, 23 жовтня

  • БпЛА на сході Сумщини на північно-західний напрямок.
  • БпЛА на заході від Чернігова курсом на місто.
23:02, 23 жовтня

Ударні БпЛА на Харківщині: 

  • в центрі поблизу н.п. Слобожанське, на північно-західний напрямок;
  • на півночі на н.п. Богодухів та Старий Салтів.
22:28, 23 жовтня

БпЛА на північ від н.п. Охтирка на Сумщині, курсом на захід.

22:08, 23 жовтня

БпЛА на півночі, на сході та півдні Харківщини, основний курс на захід.

22:06, 23 жовтня

БпЛА на північ від н.п. Зіньків на Полтавщині, курсом на захід.

21:35, 23 жовтня

БпЛА в центрі та на півночі Харківщини, основний курс на захід.

21:23, 23 жовтня

БпЛА на заході Харківщини курсом на захід, на Полтавщину.

21:19, 23 жовтня

Ворожі БпЛА навколо Харкова.

20:55, 23 жовтня

БпЛА на Суми з півночі та на Павлоград на Дніпропетровщині зі сходу.

20:54, 23 жовтня

Ударні БпЛА на Харків з півдня та півночі.

20:29, 23 жовтня

Група БпЛА в центрі Харківщини, курсом на схід та захід.

20:17, 23 жовтня

БпЛА на захід від Чернігова, курсом на північ та південь.