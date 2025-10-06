Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза
Россия вечером 6 октября снова терроризирует Украину ударными БпЛА. Воздушные силы предупреждают об опасности ряд областей.
Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и направляйтесь в укрытие. Где летят вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Где летят "Шахеды"?
В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА к югу от Сум курсом на юг. БпЛА в направлении Харькова с юга. БпЛА в направлении Запорожья с востока.
