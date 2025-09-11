В ночь на 10 сентября российские "Шахеды" залетели на территорию Польши. Это можно считать нападением на Альянс, однако они не спешат применять 5 статью.

Известно, что НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора по запросу Польши. Украинский дипломат, бывший посол Украины в Польше, экс-министр иностранных дел Андрей Дещица озвучил в эфире 24 Канала мнение, что в Альянсе пока не готовы к военному противостоянию, поэтому затягивают время.

"100% это нападение России на Польшу. Не только на Польшу. Если учитывать то, что Польша является членом НАТО, то это было нападение и на Альянс. Но кажется, наши западные партнеры пока не готовы к военному противостоянию, поэтому оттягивают время. Имеют для этого соответствующие механизмы. То есть статью 4 Вашингтонского договора, которая предусматривает консультации стран-членов", – сказал дипломат.

Что предусматривает 4 статья НАТО?

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации между членами НАТО, если любая страна считает свою безопасность под угрозой. Это позволяет союзникам обсудить ситуацию, обменяться данными и согласовать совместные шаги еще до эскалации конфликта. В отличие от статьи 5, касающейся коллективной обороны, статья 4 является скорее превентивным механизмом. Это дипломатические шаги, дополнительные гарантии безопасности, размещение войск или усиление собственной обороны.

По его словам, есть надежда, что эти консультации ведутся для того, чтобы понять, какие шаги могут быть сделаны Альянсом, чтобы предотвратить возможные подобные атаки со стороны России на страны-члены НАТО.

Поэтому надеюсь, что подобного рода ситуации и сигналы, которые Россия посылает НАТО, будут серьезно восприняты странами-членами Альянса, и ответ будет жестким, а не только беспокойство,

– добавил экс-министр иностранных дел.

