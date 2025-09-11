У ніч на 10 вересня російські "Шахеди" залетіли на територію Польщі. Це можна вважати нападом на Альянс, однак вони не поспішають застосовувати 5 статтю.

Відомо, що НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору за запитом Польщі. Український дипломат, колишній посол України в Польщі, ексміністр закордонних справ Андрій Дещиця озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що в Альянсі наразі не готові до військового протистояння, тому затягують час.

"100% це напад Росії на Польщу. Не тільки на Польщу. Якщо зважати на те, що Польща є членом НАТО, то це був напад і на Альянс. Але здається, наші західні партнери поки що не готові до військового протистояння, тому відтягують час. Мають для цього відповідні механізми. Тобто статтю 4 Вашингтонського договору, яка передбачає консультації країн-членів", – сказав дипломат.

Що передбачає 4 стаття НАТО?

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає консультації між членами НАТО, якщо будь-яка країна вважає свою безпеку під загрозою. Це дозволяє союзникам обговорити ситуацію, обмінятися даними та узгодити спільні кроки ще до ескалації конфлікту. На відміну від статті 5, що стосується колективної оборони, стаття 4 є радше превентивним механізмом. Це дипломатичні кроки, додаткові гарантії безпеки, розміщення військ або посилення власної оборони.

За його словами, є сподівання, що ці консультації ведуться для того, щоб зрозуміти, які кроки можуть бути зроблені Альянсом, аби запобігти можливим подібним атакам з боку Росії на країни-члени НАТО.

Тому сподіваюся, що подібного роду ситуації та сигнали, які Росія надсилає НАТО, будуть серйозно сприйняті країнами-членами Альянсу, і відповідь буде жорсткою, а не лише занепокоєння,

– додав ексміністр закордонних справ.

