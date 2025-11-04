Укр Рус
4 ноября, 21:34
Россия запустила "Шахеды": где движутся вражеские БпЛА

Тимур Еремьянц

Вечером 4 ноября российские оккупанты начали очередной обстрел Украины. Беспилотники врага зафиксировали в ряде регионов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Какие регионы под атакой врага?

21:19, 04 ноября

Пуски КАБ в Донецкую область.

21:18, 04 ноября

БпЛА на Сумы с севера.

21:17, 04 ноября

Одесская область – ракетная опасность.

20:59, 04 ноября

Пуски КАБ на Сумщину.

20:33, 04 ноября

Пуски КАБ на восток Харьковщины.

20:11, 04 ноября

БпЛА на востоке Днепропетровщины, в направлении населенного пункта Васильковка и на Павлоград.