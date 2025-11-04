Россия запустила "Шахеды": где движутся вражеские БпЛА
Вечером 4 ноября российские оккупанты начали очередной обстрел Украины. Беспилотники врага зафиксировали в ряде регионов.
Какие регионы под атакой врага?
Пуски КАБ в Донецкую область.
БпЛА на Сумы с севера.
Одесская область – ракетная опасность.
Пуски КАБ на Сумщину.
Пуски КАБ на восток Харьковщины.
БпЛА на востоке Днепропетровщины, в направлении населенного пункта Васильковка и на Павлоград.