Росія запустила "Шахеди": де рухаються ворожі БпЛА
Увечері 4 листопада російські окупанти розпочали черговий обстріл України. Безпілотники ворога зафіксували в низці регіонів.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Які регіони під атакою ворога?
Пуски КАБ на Донеччину. БпЛА на Суми з півночі. Одещина – ракетна небезпека. Пуски КАБ на Сумщину. Пуски КАБ на схід Харківщини. БпЛА на сході Дніпропетровщини, в напрямку населеного пункту Васильківка та на Павлоград.
