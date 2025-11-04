Укр Рус
4 листопада, 21:34
Росія запустила "Шахеди": де рухаються ворожі БпЛА

Тимур Єремьянц

Увечері 4 листопада російські окупанти розпочали черговий обстріл України. Безпілотники ворога зафіксували в низці регіонів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Які регіони під атакою ворога?

21:19, 04 листопада

Пуски КАБ на Донеччину.

21:18, 04 листопада

БпЛА на Суми з півночі.

21:17, 04 листопада

Одещина – ракетна небезпека.

20:59, 04 листопада

Пуски КАБ на Сумщину.

20:33, 04 листопада

Пуски КАБ на схід Харківщини.

20:11, 04 листопада

БпЛА на сході Дніпропетровщини, в напрямку населеного пункту Васильківка та на Павлоград.