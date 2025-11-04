Россия впервые сталкивается с таким: военный обозреватель заметил интересную деталь в атаках Украины

Украина уже долгое время атакует военные объекты на территории России, а также те, которые помогают Кремлю финансировать войну, в частности НПЗ. Однако этой осенью украинские военные начали системно атаковать цели, которые ранее были в безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что говорится об ударах по энергетике. Россияне впервые столкнулись с проблемами по электричеству.

С чем россияне столкнулись впервые из-за атак Украины?

Военный обозреватель обратил внимание на достаточно интересные и важные украинские удары – системные атаки по энергетике страны-агрессора. Недавно командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра") сообщил, что удалось поразить 5 российских подстанций в Липецкой области.

Это свидетельствует о переходе на системный подход. Это ответ на российские удары по энергетической инфраструктуре Украины. Мы говорим не об отдельных случаях, а о попытках оказать давление на российскую энергетику. Россия впервые сталкивается с тем, что ее энергетика может пострадать,

– подчеркнул он.

Интересно! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что нужно атаковать подстанции перетока максимальных потреблений электроэнергии в России. В таком случае без света может остаться Москва.

Шарп также добавил, что в ночь на 2 ноября украинские беспилотники атаковали город Туапсе в России, поразив морской нефтяной терминал "Роснефти". Здесь говорится о неких воротах для экспорта российских нефтепродуктов.

Атаки на такие объекты ранее были скорее редкостью, чем системными целями. Ведь экспорт нефти очень волнует западных партнеров Украины и мировую экономику в целом, поэтому они могли вызвать недовольство.

Какие еще были атаки на энергетику России: кратко