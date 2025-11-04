Росія вперше зіштовхується з таким: військовий оглядач зауважив цікаву деталь в атаках України

Україна вже довгий час атакує військові об'єкти на території Росії, а також ті, які допомагають Кремлю фінансувати війну, зокрема НПЗ. Однак цієї осені українські військові почали системно атакувати цілі, які раніше були в безпеці.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, що мовиться про удари по енергетиці. Росіяни вперше зіштовхнулись з проблемами щодо електрики.

З чим росіяни зіштовхнулись вперше через атаки України?

Військовий оглядач звернув увагу на досить цікаві та важливі українські удари – системні атаки по енергетиці країни-агресорки. Нещодавно командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді ("Мадяра") повідомив, що вдалось уразити 5 російських підстанцій у Липецькій області.

Це свідчить про перехід на системний підхід. Це відповідь на російські удари по енергетичній інфраструктурі України. Ми говоримо не про окремі випадки, а про спроби чинити тиск на російську енергетику. Росія вперше зіштовхується з тим, що її енергетика може постраждати,

– наголосив він.

Цікаво! Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан наголосив, що потрібно атакувати підстанції перетікання максимальних споживань електроенергії в Росії. В такому випадку без світла може залишитись Москва.

Шарп також додав, що в ніч на 2 листопада українські безпілотники атакували місто Туапсе в Росії, уразивши морський нафтовий термінал "Роснєфті". Тут мовиться про такі собі ворота для експорту російських нафтопродуктів.

Атаки на такі об'єкти раніше були радше рідкістю, ніж системними цілями. Адже експорт нафти дуже хвилює західних партнерів України та світову економіку загалом, тому вони могли викликати невдоволення.

Які ще були атаки на енергетику Росії: коротко