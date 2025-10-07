Россия продолжает осуществлять гибридные атаки против европейских стран. Диктатор всячески пытается не допустить один из сценариев, которого он очень боится.

Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл. По его словам, сначала может казаться, будто гибридные атаки против Европы не имеют никакого смысла. Однако диктатор Путин все же отрабатывает один план.

Почему Путин атакует европейские страны?

Как отметил Белл, в последнее время звучало все больше разговоров, что европейское крыло НАТО активнее приобщится к поддержке Украины. Речь шла и о военной помощи, а в свое время даже говорили о возможном миротворческом контингенте.

Диктатор Путин действительно имеет проблемы в войне против Украины. И последнее, что ему нужно – чтобы НАТО активнее присоединилось к поддержке нашего государства.

Поэтому там начали снова осуществлять гибридные действия. Россия хочет запугать европейские страны, чтобы они больше сосредоточились на себе, а не на поддержке Украины. К сожалению, Альянс тут действует довольно посредственно.

Путин эффективно отвлекает НАТО от поддержки Украины, заставляя Альянс сосредоточиться на собственной защите. Последнее, что нужно России, – вовлечение НАТО в войну. Подход Путина заключается в том, чтобы запугивать НАТО и, в частности, европейские страны,

– подчеркнул Белл.

Диктатор продолжит это делать до того момента, пока НАТО не начнет жестко отвечать на такие действия.

Гибридные атаки России по Европе: коротко