Россияне могут использовать Запорожское направление для отвлечения внимания

В этом материале я проанализирую ситуацию на Запорожском направлении и ее дальнейшее возможное развитие.

Российские войска на Запорожском направлении

Это направление входит в зону ответственности группировки войск россиян "Днепр". Его основу составляют части и соединения 58-й общевойсковой армии, усиленные рядом соединений и частей окружного подчинения. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Основные силы армии действуют на участке от Каменского до района села Белогорье (на левом фланге 35-й ЗВА, из состава ГВ "Восток"). По сути, армия развернута своими основными силами на двух операционных направлениях – собственно Запорожском и Ореховском.

По разным оценкам, группировка войск противника на Ореховском и Запорожском направлениях может насчитывать до:

70 – 72 тысячи бойцов личного состава (по другим данным, их не более 65 тысяч);

до 310 – 320 танков всех типов (в основном это различные модификации танков типа Т-72, но есть даже "модернизированные" Т-62М\МВ);

до 720 – 725 единиц боевых бронированных машин, в том числе и бронеавтомобили и тягачи типа МТ-ЛБ;

до 645 – 650 единиц ствольной артиллерии;

до 110 – 125 реактивных систем залпового огня;

до 8 – 10 пусковых установок ОТРК (по другим данным, может быть до 14 – 16).

2 километра за 2 недели

Сейчас 58 ЗВА ведет позиционную оборону на значительной части своей полосы, за исключением района между Пятихатками – к северу от Долинки. Там ее силы уже почти 2 недели пытаются продвинуться в тактической зоне, действуя на двух направлениях: Долинка – Щербаки, Пятихатки – Степное.

В атакующих/штурмовых действиях противника участвуют до 2-х батальонов 108-го ДШП, а также несколько подразделений 503-го МСП и где-то до батальона 70-го МСП.

Очевидно, что ближайшей задачей россиян на этом направлении является продвижение к трассе Каменское – Орехов на участке Степное – Щербаки, а также захват опорных пунктов Вооруженных Сил Украины в районе сел Степное и Щербаки.

По состоянию на утро 27 марта противнику, в результате достаточно активных атакующих/штурмовых действий и интенсивного огня по позициям ВСУ, удалось продвинуться на этих направлениях на глубину до 2 километров (в сторону дороги и села Щербаки) и до 1,5 километра (в направлении села Степное).

Противник продолжает атаковать на упомянутых направлениях, однако испытывает ряд сложностей по поддержанию интенсивности атак на прежнем уровне. Все потому, что темпы его продвижения явно минимальны, даже в пределах "тактического улучшения" передовых позиций. Пытаясь продвигаться вперед, россияне явно несут значительные потери.

Сейчас передовые подразделения противника, очевидно, пытаются "зацепиться" за южные окраины села Малые Щербаки, успели вплотную подойти к вышеуказанной дороге и вступить в бои за остатки хутора Лобково, на юго-запад от села Степное, предварительно заняв село Пятихатки.

Очевидно, что российскому командованию удалось сконцентрировать значительные силы на этом участке. Используя тактику действий малыми пехотными группами, при интенсивной огневой поддержке, россияне достигли определенных результатов на тактическом уровне.

Вместе с тем вопрос эффективности дальнейших действий оккупантов остается открытым. Поскольку 2 километра за 2 недели – это не те показатели, которые могут способствовать особому оптимизму командования. Особенно, если вспомнить цену, которую оно было вынуждено заплатить за продвижение на эти самые 2 километра.

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Что задумали россияне

Теперь рассмотрим возможные ответы на вопрос – зачем и что может произойти дальше?

Вот две гипотетические ситуации, которые возможны в этом случае:

если эти действия противника имеют исключительно "местный" (тактический) характер;

если эти самые действия противника означают нечто большее и более глубокое, чем тактический масштаб.

В первом случае действия понятны и логически обоснованы. Противник явно пытается восстановить положение, существовавшее до лета – осени 2023 года (до начала украинского наступления на этом направлении). В то же время он хочет облегчить себе задачу, а также усложнить ее для ВСУ, перерезав ближайшую рокаду в их тактическом тылу (дорога между Степным и Щербаками), что явно усложнит для них маневр на тактическом уровне.

Сейчас россияне близки к выполнению этой "минимальной" программы. По сути, дорога уже перерезана. Не сегодня, так завтра враг также "зацепится" за Степное и Щербаки.

Но в другом случае все немного сложнее.

Очевидно, что для дальнейшего развития этого наступления, особенно с каким-то оперативно-тактическим прицелом, россиянам придется ввести в бой дополнительные силы на этом или соседнем направлении. Сегодня я не готов сказать, где именно он их возьмет. Просто потому, что пока я не нашел информации о перегруппировке каких-либо значительных сил и средств (резервов) противника в полосу 58-й ЗВА.

Еще одна особенность заключается в том, что все эти атаки "локального масштаба" на Запорожском направлении могут иметь "вспомогательную" или, проще говоря, "отвлекающую" роль. В связи с этим однозначно стоит рассмотреть возможность попытки россиян снова прыгнуть за Днепр или возобновить активные действия на Ореховском направлении. Ведь, эти действия явно не тянут на больший масштаб "отвлечения внимания".

В обоих вариантах явно происходили бы взаимоисключающие вещи, ведь их масштабы разные, как и направления гипотетических действий. В первом речь шла бы о сосредоточении основных сил и средств из состава УВ "Днепр" в полосе 18-й ЗВА. Во втором – все происходило бы наоборот – россияне перебрасывали бы дополнительные силы с Приднепровского направления в полосу 58-й ЗВА.

Поэтому, подытоживая по Запорожскому направлению можно сказать следующее.