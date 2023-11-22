"Атеш" провел разведку военной базы врага у Симферополя: какие данные передали Силам обороны

Партизанское движение "Атеш" показало кадры военной базы россиян возле Симферополя во временно оккупированном Крыму. Агенты движения рассказали, что они смогли тайно встретиться с мобилизованными 126 вражеской бригады.

Последние – члены движения "Атеш". Агенты объяснили, что они провели доразведку того, что не успели в прошлый раз. Кстати говоря, по этой бригаде врагов уже прилетало от ВСУ в августе 2023 года.

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Что происходит во вражеской бригаде возле Симферополя

Наши агенты снова посетили 126 отдельную бригаду береговой обороны в населенном пункте Перевальное Симферопольского района. Была проведена доразведка того, что не успели в прошлый раз. Новые данные оперативно доставили Силам обороны Украины,

– заявили агенты.

Они объяснили, что большинство начального состава бригады после 24 февраля 2022 года прекратили свое существование, поэтому в бригаде теперь переукомплектованы подразделения. Они воюют на Херсонском направлении.

Партизаны показали кадры из базы 126 бригады оккупантов: смотрите видео

Кстати, агенты в бригаде рассказали о беспорядке и произволе командного состава врагов в отношении мобилизованных. В частности, от искусственной блокировки выплат до вымогательства разной степени.

Агенты изучают настроение для бунта, чтобы завербовать еще больше солдат в наше движение,

– заявили в "Атеш".

Как выглядит военная база оккупантов возле Симферополя / Фото "Атеш"

Последние заявления украинской разведки по Крымскому мосту

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны "Артан" передал "привет" оккупантам у Крымского моста. На кадрах разведчики показали Крымский мост и изображение украинского флага на телефоне и надпись: "ГУР МО Артан".

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