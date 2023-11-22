В среду, 22 ноября, в партизанском движении "Атеш" распространили кадры с военной базы россиян в городе Тольятти. Там отметили, что их агенты продолжают наблюдать за объектами вооруженных сил вражеского государства.

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Агенты "Атеш" проникли в глубокий тыл России

Объект, по которому проводили разведку партизаны, находится в Куниевском лесу по координатам 53.480366, 49.409837.

Это около 1 000 километров по дорогам от Москвы на юго-восток и около 1 200 километров от украинской границы в Харьковской области.

Расположение военной базы России в Тольятти: смотрите на карте Google maps

Как констатируют в "Атеше", их агенты активно работают в Тольятти и передают информацию о местах дислокации в России и ее военных базах. В частности, на этом объекте оккупанты хранят снаряды разных типов.

На этот раз была совершена вылазка на военный объект в Куниевском лесу. Территория огорожена колючей проволокой, камерами наблюдения и другими средствами защиты. Также объект имеет собственную систему подачи воды и водохранилища. Согласны ли полученной информации там хранятся разные типы боеприпасов.

Агенты "Атеш" провели разведку на базе в Тольятти / Фото из телеграм-канала партизанского движения

Украинские партизаны работают даже в Москве