На автодороге неподалеку возле Тернополя патрульные Василий Курпита и Алексей Леськив стали свидетелями чрезвычайной ситуации. Они увидели авто, которое самостоятельно катилось по дороге, поскольку водитель потерял сознание.

В автомобиле находились жена водителя и ребенок. Машина медленно двигалась вперед, передает 24 Канал со ссылкой на Алексея Билошпицкого.

Как патрульные спасли авто с водителем без сознания?

Из машины доносился пронзительный крик женщины: "Помогите".

Патрульные бросились к "Kia" и вместе с неравнодушными водителями собственными руками остановили авто. Также они привели водителя в чувство, вызвали скорую. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Спасение людей из машины: смотрите видео

