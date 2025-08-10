О последствиях и обстоятельствах сообщили в полиции Черниговской области, передает 24 Канал.

Смотрите также В жутком ДТП на Киевщине погиб 11-летний мальчик

Какие последствия ДТП на Черниговщине?

По данным правоохранителей, 10 августа около 17:00 на автодороге вблизи села Городище Нежинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, после чего тот перевернулся.

В результате аварии 13 человек пострадали и обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, угрозы их жизни нет.

На месте работают полицейские, которые фиксируют обстоятельства и уточняют последствия ДТП. Причины столкновения пока устанавливаются.

Напомним, накануне в Киевской области произошло ДТП с трагическими последствиями. Несовершеннолетний пассажир погиб в карете скорой, а его мать-водитель травмировалась. Машина выехала на обочину и врезалась в дерево.

До этого в столице правоохранители задержали иностранца-водителя, который находился в нетрезвом состоянии и совершил масштабную аварию. Травмировалась пассажирка.