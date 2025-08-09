Авто съехало с дороги и врезалось в дерево. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает 24 Канал.

Ужасное ДТП на Киевщине: что известно?

В Киевской области 9 августа около 12 часов дня на автодороге между селами Севериновка и Насташка произошла смертельная авария. По предварительным данным полиции, 45-летняя водитель автомобиля Chery Amulet не справилась с управлением, выехала на левую обочину и столкнулась с деревом.

В результате аварии 11-летний сын водителя получил тяжелые телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи. Женщина получила убойную рану головы и ушиб грудной клетки.

Последствия аварии на Белоцерковщине / Фото ГСЧС Киевской области

Следователи Киевской области открыли уголовное производство по факту нарушения ПДД, повлекшее смерть потерпевшего.

В ГСЧС добавили, что к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия привлекли четырех спасателей и одну единицу техники.

Ранее сообщалось, смертельный инцидент произошел в селе Немир Луцкого района. Там 11-летний мальчик в отсутствие взрослых самостоятельно сел за руль автомобиля и сбил насмерть свою двухлетнюю сестру.