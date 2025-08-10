Про наслідки та обставини повідомили у поліції Чернігівщини, передає 24 Канал.

Які наслідки ДТП на Чернігівщині?

За даними правоохоронців, 10 серпня близько 17:00 на автодорозі поблизу села Городище Ніжинського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, після чого той перекинувся.

У результаті аварії 13 людей постраждали та звернулися по медичну допомогу. За попередньою інформацією, загрози їхньому життю немає.

На місці працюють поліцейські, які фіксують обставини та уточнюють наслідки ДТП. Причини зіткнення наразі встановлюються.

