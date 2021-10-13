Автомобиль мгновенно разлетелся вдребезги: появилось видео смертельного ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября во российском городе Сочи произошло смертельное ДТП с участием автомобиля, в котором была телеведущая Ксения Собчак. В результате аварии один человек погиб, несколько человек получили травмы.

В сети появилось видео момента столкновения автомобилей. На кадрах видно, как автомобиль, в котором была Собчак, нарушил правила дорожного движения.

Важно Автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП: погибли люди

Водитель Mercedes, в которой была телеведущая, совершил обгон автобуса и выехал на полосу встречного движения. Там он влетел в машину Volkswagen. Судя по видео, скорость движения обоих автомобилей была немалая.

В результате столкновения 35-летнюю водитель Volkswagen зажало намертво за рулем. А мотор ее автомобиля вылетел на полметра от кузова. У погибшей осталась 7-летняя дочь.

Момент ДТП с Ксенией Собчак: смотрите видео

Что известно о пострадавших

Травмы различной степени тяжести получили также 2 пассажира. Их оперативно госпитализировали в больницу. Сама телеведущая не пострадала, хотя и потеряла сознание после столкновения. Собчак рассказала, что ехала в аэропорт, но не спешила и не торопила водителя.

Момент выезда на встречную полосу движения она не заметила, однако почувствовала толчок и ударилась головой. Сразу после столкновения телеведущая ненадолго потеряла сознание и не сразу поняла, что автомобиль попал в аварию.

Проснулась от того, что меня трясли за плечо. Болела голова, грудная клетка, нижняя часть спины, шум в ушах, дезориентация в пространстве. Все мы были в шоковом состоянии и сильно напуганы,

– сказала Собчак.

Водитель Mercedes, который вез Ксению Собчак в аэропорт, полностью признал свою вину. Сама Собчак на месте аварии находилась недолго, и поехала в аэропорт на другой машине.