Авария произошла на дороге между Адлером и Красной Поляной. Там лоб в лоб столкнулись два автомобиля – Mercedes и Volkswagen.

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Собчак в ДТП не пострадала, однако есть жертвы

Ведущая в момент ДТП находилась в салоне Mercedes. В аварии она не пострадала. После инцидента Собчак села в такси и поехала в аэропорт.

В то же время в автомобиле Volkswagen было 3 человека. Один пассажир погиб на месте, еще один человек умер в больнице, третий – в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал "112" пишет о еще одном участнике аварии – микроавтобус. Якобы машина, в которой была Собчак, выехала на встречную полосу, столкнулась с легковушкой, а потом ее отбросило на микроавтобус. Его пассажиры за помощью медиков не обращались.

Правоохранители начали уголовное производство

На сайте прокуратуры Краснодарского края говорится, что по факту аварии начали уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека.

Ведомство сообщило только об 1 погибшем и 2 госпитализированных.

Ни представители Собчак, ни сама ведущая пока не комментируют трагический инцидент.

Обратите внимание! Утром 10 октября в Татарстане потерпел крушение самолет с пожарными. В результате катастрофы погибли 16 человек, в том числе 2 пилота, еще 6 человек оказались в больнице.