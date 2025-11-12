Авантюрист, украинофоб и талантливый аферист: кто такой Геннадий Балашов и как создал партию 5․10

11 ноября 2025 года общество узнало о смерти известного украинского авантюриста Геннадия Балашова.

За 64 года он успел побыть пионером постсоветского бизнеса, аферистом, популистом, который опередил свое время, борцом за европейский выбор Украины, визионером и апостолом либертарианства с собственной сектой неофитов, политиком, снова аферистом и беглецом от правосудия. А также подсанкционным блогером с украинофобским и откровенно пророссийским репертуаром.

В последнем статусе Балашов и умер на чужбине, а 24 Канал напоминает об основных этапах биографии господина Геннадия.

Кто такой Балашов: биография

Древняя римская пословица говорит: об умерших или хорошо, или ничего, кроме правды. Именно так стоит рассказывать о Геннадии Балашове.

Он родился 20 февраля 1961 года в Днепропетровске (ныне – город Днепр). В детстве будущий продавец "успешного успеха" звезд с неба не хватал и в школе не блистал. Не был Балашов на первых ролях и в ПТУ, откуда его призвали в армию.

Крепкого от природы юношу взяли служить в элитные части ВДВ, но не направили в Афганистан, а оставили в фактически соседнем Конотопе.

Служба в армии СССР стала для Геннадия Балашова важным социальным лифтом, пробудила, наконец, жажду знаний и позволила после демобилизации поступить на престижный экономический факультет Днепропетровского госуниверситета или ДГУ (ныне – Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, сокращенно – ДНУ).

Сейчас имя Балашова даже каким-то чудом вписано в реестр почетных выпускников вуза в "Википедии", о чем сам студент Балашов, видимо, не мог и мечтать во время учебы.

Это были странные времена перестройки, или эпохи первоначального накопления капитала. Студент Балашов в эти процессы активно вливался и плодотворно использовал приобретенные на экономическом факультете теоретические знания на практике. Нехитрый бизнес Балашова заключался в перепродаже ценных для украинцев 80-х вещей. В советские времена это называлось фарцовкой и подпольной спекуляцией.



Балашов в молодости (справа) / фото из соцсетей

Примерно тем же в это время занимались и другие известные днепропетровцы – Юлия Тимошенко и Игорь Коломойский, которые благодаря схемам "купи – продай" и сформировали свой стартовый капитал для дальнейшего прыжка в бизнес-стратосферу.

Балашова постепенное приобретение богатства не интересовало – он хотел все и сразу. А потому начал придумывать различные, как сказали бы легендарные одесситы Ильф и Петров, способы относительно честного отъема денег у населения. Таким методом у Балашова стало одалживание денег в долг.

Балашов, имея на конец 80-х репутацию известного по местным меркам бизнесмена-кооператора, основал кооперативы "Союз" и "Веролла", открыл первый в Днепропетровске коммерческий комиссионный магазин (в народе – комиссионку), а также легендарный "Золотой базар" в подземном переходе на площади Островского, ныне – Старомостовой. Он без проблем брал деньги в долг, а когда подпирало время возврата, брал на это деньги у других, формируя некую финансовую пирамиду из доверчивых граждан города и окрестностей.

Но даже успешность "Золотого базара" не удовлетворяла аппетиты Балашова. В середине 90-х бизнесмен прочно утонул в долгах, а за такое в те времена и в том регионе могли и убить, особенно если кредитор – очень влиятельный тогда земляк Павел Лазаренко.

Чтобы как-то вытянуть ситуацию, Балашов баллотировался в мэры Днепропетровска (1994), а впоследствии пролез в городское чиновничество и стал начальником управления внутренней политики Днепропетровского горисполкома.

Это место позволило бизнесмену отбиться от рейдерских атак упомянутого выше Лазаренко, а также стало плацдармом для прыжка Балашова в большую политику.

Триумф на выборах и переезд Балашова в Киев

В 1998 году в Украине состоялись парламентские выборы и Балашов стал их локальной звездой. Балашов развернул на одномандатном округе №27 в родном Днепропетровске небывалую и нестандартную для тех времен активность. Обещал всем все, креативил, играл на ностальгии по СССР и без конца обещал.

Под собственную кампанию Балашов традиционно набрал долгов, но обещал уважаемым людям все вернуть, как только долезет до "корыта" в Киеве. Простым избирателям обещал не забыть о них после переезда в столицу.

Последствиями такого "краудфандинга" стала победа и избрание Балашова в Верховную Раду третьего созыва и вливание народного избранника во фракцию Народно-демократической партии, а впоследствии – "Яблока" (было в Украине и такое, эту политсилу возглавлял еще один необычайно колоритный персонаж – Михаил Бродский).



Балашов во время митинга / фото из соцсетей политика

Понятно, что после избрания в Раду Балашов забыл дорогу в Днепропетровск и собственных кредиторов, которым теперь было как-то неудобно просить вернуть долг целого народного депутата.

В Киеве Балашов попытался масштабировать свой успех в масштабах целой страны. Он начал клепать на коленке партии-однодневки, особенностью которых был исключительный популизм их харизматичного лидера Балашова. В 1998-м он создал партию "За красивую Украину", в 1999-м провел вынужденный ребрендинг, и она стала просто "Красивой Украиной".

В 2000-м "красивая политсила" вела переговоры о слиянии с другими подобными партиями и образовании суперпартии во главе с мэром Донецка Владимиром Рыбаком, луганским авторитетом Валентином Ландыком и кондитером Петром Порошенко, но эти переговоры провалились и Балашов остался в сольном плавании, а упомянутые выше политики сделали ставку на проект, который впоследствии стал известен как "Партия регионов".

Балашов к этим процессам большого отношения уже не имел, ведь его фактически отстранил от руководства "Красивой Украиной" другой харизматик – владелец "Правэкс-банка" Леонид Черновецкий (более известный как Леня-Космос).

За вырученные от передачи "красивой" франшизы банкиру Черновецкому Балашов провел кампанию по избранию себя в Верховную Раду в столичном округе №214. Но эффектная стратегия провалилась: киевские пенсионеры не захотели получать от Балашова пенсию в размере 500 долларов (фантастические по тем временам деньги), а все остальные не почувствовали теплых ноток в действительно талантливом кавере "Балашова, Балашова, выбираем Балашова" на мотив композиции из ныне запрещенного советского фильма "Москва слезам не верит".

Похоже, никто не был готов к такому уровню популизма и откровенной лжи. Балашов просто опередил свое время и прогорел и не был оценен по достоинству. Но уже через несколько лет именно такая выкрученная на максималки стратегия принесет успех Черновецкому, а сейчас она уже является общепризнанным трендом и рецептом политического успеха в США и Европе.



Балашов часто попадал в скандальные ситуации

Создание движения "5.10"

После окончания депутатского мандата и фиаско на выборах 2002 года господину Балашову пришлось переквалифицироваться, но не в "управдомы", а снова в бизнесмены (он открыл риелторскую контору "Липки" по названию элитного столичного района). А потом еще дальше в то, что в 2010-х называли "инфоциганы", а ныне – бизнес-коучи.

Балашов был радиоведущим, писал книги, появлялся на телевидении и везде рассказывал об "успешном успехе".

Но все это для Балашова было тем, что Ильф и Петров назвали "джентльмен в поисках десятки". Зато господин Геннадий надеялся и сам когда-то масштабно прийти к успеху.

Идея пришла сама собой – в 2012 году. Экс-нардеп увидел, как эффектно водит за нос граждан мэр Черновецкий и дружественные ему "пасторы", и решил создать свою секту, чтобы иметь постоянный источник доходов и уважения.

Идеологической базой нового движения стала гиперболизированная версия либертарианства – экономического течения, которое отстаивает максимальную отстраненность от государства и свободу личности, а неофитами – многочисленные авантюристы-неудачники и доверчивые лица, которым Геннадий Балашов пообещал лично открыть путь к богатству.

Такова началась история движения "5.10", которое впоследствии превратится в партию, а ее духовный лидер и гуру – станет "героем Майдана", фанатом "Правого сектора", жертвой и политическим заложником пророссийской хунты в Крыму, кандидатом в президенты на выборах 2015 и 2019 годов. Да, все это реальные факты биографии Балашова.



Балашов во время митинга / фото из соцсетей политика

Фрик национального значения

Главным преимуществом Балашова и его политсилы стало то, что с ними нельзя было серьезно дискутировать и приводить какие-то аргументы. Всякую критику он выдавал за "божью росу" и продолжал уверенно нести бред.

Несмотря на всю безумность и утопичность идеи анархо-капитализма у Балашова нашлось немало сторонников, чтобы отдать голоса за гуру на выборах в Киевсовет в 2014 и 2015 годах (оба раза – неудачно), а также поддерживать видимость "5.10" благодаря постоянным митингам по любому поводу и разноцветным коровам, которые Балашов расставил в центре Киева и провозгласил одним из символов партии.

На примере коровы он постоянно доказывал вредность налогов и призывал их кардинально уменьшить: до 5% – налог с каждой покупки и до 10% – единый социальный взнос с зарплаты.

Кроме митингов Балашов был довольно активным на телевидении, особенно на телеканалах из пула Виктора Медведчука и Евгения Мураева. Благодаря этому о столичном фрике узнала вся Украина, а сам Балашов максмально монетизировал это на выборах 2019 года, под которые в очередной раз набрал долгов у доверчивых сторонников. Итоговые 0,17% для некоторых его сторонников стали очень нужным и терапевтическим холодным душем.

Проблемы с законом, бегство из Украины, санкции и печальный конец

В это же время на успешность Балашова обратили внимание правоохранители, которые выяснили, что тот не платит налоги и, как верный либертарианец, не делится с государством. Также на Балашова завели уголовное дело из-за обвинений в махинациях с недвижимостью, из-за чего по решению суда были арестованы 18 объектов недвижимости в Киеве, связанные с Балашовым, ориентировочной стоимостью 200 миллионов гривен.

Чтобы избежать тюрьмы, Балашову пришлось продавать собственную квартиру, но это не помогло – 16 сентября 2021 года Печерский суд Киева отправил Балашова за решетку. При этом Балашов заявил, что принципиально не будет платить 9,6 миллиона гривен залога и хочет сидеть. Из принципа.

Информации, что кто-то таки уплатил залог за Балашова нет, но он каким-то образом оказался на свободе и в июле 2022 года выехал в США из охваченной войной Украины и осел во Флориде по программе Uniting for Ukraine. Сам он в интервью изданию говорил, что судья якобы отпустила его под честное слово и обязательство участвовать в заседаниях суда дистанционно по видеосвязи, но сообщил, что, когда та ушла на пенсию, новый судья объявил Балашова в розыск.

Там начинается последняя страница жизни Геннадия Балашова. Он сконцентрировался на политическом блогерстве и комментариях текущих событий. Комментарии эти были откровенно "ватные", а Балашов мало чем отличался от условного Шария. Детальный анализ эфиров Балашова сделали коллеги из издания "Бабель", которым хватило сил это смотреть.



Скриншоты из эфиров Балашова

На откровенно пророссийские и украинофобские тезисы в видео Балашова обратили внимание в 2025 году. По представлению Центра противодействия дезинформации были заблокированы два YouTube-канала Балашова, а сам он попал под санкции СНБО, превратившись в почти человека без паспорта.

11 ноября стало известно о смерти Балашова. О ней сообщил еще один авантюрист и предатель – бывший нардеп от "Слуги народа", либертарианец и бородач Артем Дмитрук.

Закончить рассказ о Геннадии Балашове стоит цитатой из вечного произведения "Золотой теленок" одесситов Ильфа и Петрова:

Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком... Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет, а вынести это противоречие во взглядах... (он) не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все.

Лучше и точнее, пожалуй, не сказал бы и сам Геннадий Балашов.