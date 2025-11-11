Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на депутата-беглеца Артема Дмитрука.

Что известно о смерти Балашова?

Как сообщил коллега экс-нардепа 11 ноября, Геннадий Балашов умер в 64-летнем возрасте. Причина смерти пока неизвестна.

Балашов был бывшим народным депутатом и лидером либертарианской партии "5.10". Политик продвигал идею почти полной ликвидации налогов и выступал против украинского языка.

Что известно о деятельности Балашова?

Геннадий Балашов продвигал реформу под лозунгом "5.10". Концепция предусматривала два налога: 5% с продаж и 10% с зарплат. Сам Балашов уверял, что такая система сделала бы Украину "налоговым раем".

В 1998 году стал народным депутатом Украины III созыва и был в парламенте до 2002 года.

После 2014 года политик активно вел видеоблог и делал громкие заявления по поводу власти и бизнеса.

Напомним, в 2021 году Государственная фискальная служба объявила Балашову подозрение в уклонении от уплаты почти 10 миллионов гривен налогов и арестовала 18 объектов недвижимости в Киеве, принадлежавших ему.

По версии следствия, в 2018 – 2019 годах Балашов продал два здания и земельный участок в Киеве, занизив их стоимость. Правоохранители утверждали, что из-за этого бюджет недополучил 9,6 миллиона гривен.

Балашов уехал из Украины в США в 2022 году.