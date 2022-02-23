По данным полиции, преступление якобы совершил бывший народный депутат III созыва. В последние годы он занимался предпринимательской деятельностью.

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Само правонарушение экс-нардепа, как говорят следователи, состоит в том, что он снизил стоимость имущества.

Продал два здания и землю в Киеве

Следователи Печерского управления полиции выяснили, что в 2018 – 2019 году обвиняемый реализовал два помещения и земельный участок в Киеве.

Сколько стоила недвижимость, правоохранители не сообщили.

В прокуратуре Киева утверждают, что в результате подобной махинации государство недополучило 9,6 миллиона гривен налогов.

После разоблачения схемы, которую якобы внедрил бывший нардеп, правоохранители добились, чтобы судьи наложили арест на имущество подозреваемого на сумму почти 50 миллионов гривен.

Если вину экс-политика докажут в суде, ему грозит от 255 до 425 тысяч гривен штрафа с конфискацией имущества.

Вероятно, речь идет о Балашове

В прокуратуре Киева имя обвиняемого по делу не назвали, однако по данным "Громадського" фигурантом дела является лидер политсилы "5.10" Геннадий Балашов. В самой партии говорят, что Балашов находится в Африке.