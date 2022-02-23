За даними поліції, злочин нібито вчинив колишній народний депутат III скликання. Останніми роками він займався підприємницькою діяльністю.

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Саме правопорушення екснардепа, як кажуть слідчі, полягає у тому, що він занизив вартість майна.

Продав дві будівлі та землю у Києві

Слідчі Печерського управління поліції з'ясували, що у 2018 – 2019 році обвинувачений реалізував два приміщення та земельну ділянку у Києві.

Скільки коштувала нерухомість, правоохоронці не повідомили.

У прокуратурі Києва стверджують, що внаслідок подібної махінації держава недоотримала 9,6 мільйона гривень податків.

Після викриття схеми, яку буцімто впровадив колишній нардеп, правоохоронці домоглися, аби судді наклали арешт на майно підозрюваного на суму майже 50 мільйонів гривень.

Якщо провину експолітика визнають у суді, йому загрожує від 255 до 425 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна.

Ймовірно, йдеться про Балашова

У прокуратурі Києва ім'я звинуваченого по справі не назвали, однак за даними "Громадського" фігурантом справи є лідер політсили "5.10" Геннадій Балашов. У самій партії кажуть, що наразі Балашов перебуває в Африці.