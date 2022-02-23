Як зазначили у поліції Київщини, зловмисника затримали на одній з АЗС під час отримання ним хабаря у 50 тисяч гривень. За даними слідства, 27-річний очільник філії однієї з державних підприємств вимагав кошти у бізнесмена за підписання документів.
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За достатньо чималу суму чиновник обіцяв підприємству передати в оренду державне майно.
Можуть посадити на 10 років
Зловмисника затримали на одній з АЗС / Фото поліції Київської області
- Правоохоронці з'ясували, що посадовець збирався підписати договір про передачу майна державної компанії без якого-небудь проведення аукціону.
- Свої "послуги" зловмисник оцінив у 50 тисяч гривень.
- Під час отримання коштів чоловіка затримали слідчі та співробітники департаменту стратегічних розслідувань поліції.
У чоловіка вилучили 50 тисяч незаконно отриманих гривень / Фото поліції Київщини
Кваліфікували подію правоохоронці як отримання хабаря службовою особою. Наразі правоохоронці займаються підготовкою та повідомлення фігуранту провадження про підозру у скоєнні злочину.
Незабаром судді обиратимуть фігуранту провадження запобіжний захід. На якій мірі наполягатимуть прокурори, поки що невідомо.
Якщо очільника філії держпідприємства визнають винним, чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки після звільнення. Крім того, служителі Феміди можуть застосувати щодо зловмисника конфіскацією майна.