Як зазначили у поліції Київщини, зловмисника затримали на одній з АЗС під час отримання ним хабаря у 50 тисяч гривень. За даними слідства, 27-річний очільник філії однієї з державних підприємств вимагав кошти у бізнесмена за підписання документів.

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За достатньо чималу суму чиновник обіцяв підприємству передати в оренду державне майно.

Можуть посадити на 10 років



Зловмисника затримали на одній з АЗС / Фото поліції Київської області

Правоохоронці з'ясували, що посадовець збирався підписати договір про передачу майна державної компанії без якого-небудь проведення аукціону.

Свої "послуги" зловмисник оцінив у 50 тисяч гривень.

Під час отримання коштів чоловіка затримали слідчі та співробітники департаменту стратегічних розслідувань поліції.



У чоловіка вилучили 50 тисяч незаконно отриманих гривень / Фото поліції Київщини

Кваліфікували подію правоохоронці як отримання хабаря службовою особою. Наразі правоохоронці займаються підготовкою та повідомлення фігуранту провадження про підозру у скоєнні злочину.

Незабаром судді обиратимуть фігуранту провадження запобіжний захід. На якій мірі наполягатимуть прокурори, поки що невідомо.

Якщо очільника філії держпідприємства визнають винним, чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 роки після звільнення. Крім того, служителі Феміди можуть застосувати щодо зловмисника конфіскацією майна.