Посадовця викрили слідчі ДБР за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань. Йому загрожує в'язниця.

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Посадовець вимагав 12 тисяч доларів хабаря

Правоохоронці викрили на хабарі головного спеціаліста Державної міграційної служби у Львівській області. За інформацією Львівської облпрокуратури, посадовець організував схему систематичного отримання хабарів за виготовлення іноземцям українських паспортів, зокрема для виїзду за кордон. Документи видавали на ім'я сторонньої людини з фотографією замовника.

Слідчі встановили, що посадовець вимагав у місцевого мешканця 12 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти безперешкодним виготовленню та видачі нового паспорта громадянина України, свідоцтва про народження і паспорта для виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали чоловіка 22 лютого після отримання ним частини хабаря – 2 тисяч доларів. Поліцейські вилучили ці гроші та провели обшук у кабінеті працівника ДМС.

Дивіться фото затримання посадовця / Фото поліції та прокуратури Львівщини

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Невдовзі затриманому оголосять підозру

Затриманому готуються повідомити про підозру в "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у посадовця можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід та відсторонять від посади. Окрім цього, слідчі намагаються встановити усіх причетних до цього злочину.