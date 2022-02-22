Лікаря викрили слідчі поліції Львівщини, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань. Невдовзі йому оголосять підозру.

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Лікар брав хабарі за підтвердження хронічних хвороб

Завідувач відділення Львівської обласної клінічної лікарні був головою лікарсько-експертної комісії. За інформацією слідства, він отримав хабар за надання висновку щодо втрати працездатності.

За інформацією поліції Львівщини, пацієнти повинні були платити за встановлення та оформлення діагнозів хронічних професійних захворювань. Лікаря затримали 22 лютого під час отримання ним 1500 доларів хабаря від працівника підприємства.

Дивіться фото затримання заввідділення ЛОКЛ / Фото поліції та облпрокуратури Львівщини

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Медику загрожує в'язниця

Невдовзі затриманому повідомлять про підозру в "прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину лікаря доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років. Також у нього можуть конфіскувати майно.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини злочину. Медика планують відсторонити від посади. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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