Врача разоблачили следователи полиции Львовщины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований. Вскоре ему объявят подозрение.

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Врач брал взятки за подтверждение хронических болезней

Заведующий отделением Львовской областной клинической больницы был председателем врачебно-экспертной комиссии. По информации следствия, он получил взятку за предоставление заключения о потере трудоспособности.

По информации полиции Львовщины, пациенты должны были платить за установку и оформление диагнозов хронических профессиональных заболеваний. Врача задержали 22 февраля во время получения им 1500 долларов взятки от работника предприятия.

Смотрите фото задержания завотделением ЛОКЛ / Фото полиции и облпрокуратуры Львовщины

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Медику грозит тюрьма

Вскоре задержанному сообщат о подозрении в "принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину врача докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Также у него могут конфисковать имущество.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления. Медика планируют отстранить от должности. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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