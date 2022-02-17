В Службе безопасности Украины во Львовской области сообщили, что дело 17 февраля передали в суд. Герети грозит до 10 лет с конфискацией имущества.
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Всех виновных ищут
Подозрение во взяточничестве врач получил еще в августе 2021 года. Правоохранители задержали его "на горячем". Сейчас все материалы дела передали в суд. Следователи устанавливают всех причастных к преступной деятельности.
Врач требовал деньги за бесплатные операции / Фото СБУ
Мужчину задержали с поличным / Фото СБУ
Вышел из СИЗО
Галицкий районный суд Львова избрал врачу в августе 2021 года меру пресечения – содержание под стражей. Однако в сентябре его отпустили под залог. Его размер составил 136,2 тысячи гривен.
Кроме этого, Герете запретили общаться с коллегами из кардиоцентра. Его обязали сдать паспорт и не выезжать за пределы Львова без разрешения следователя.
Текст публикации фейсбук-страницы Управления СБУ во Львовской области
По материалам Службы безопасности Украины, в суд направлены материалы дела в отношении заведующего отделением одного из медучреждений Львова.
В рамках досудебного расследования установлено, что врач требовал с пациентов 65 тысяч гривен за проведение бесплатной операции по установке искусственного аппарата ритма сердца.
В августе 2021 года злоумышленнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы дела передали в суд.
Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех, причастных к противоправной деятельности, лиц.
Разоблачение сделки осуществляли оперативники Управления СБУ во Львовской области совместно со следователями Нацполиции при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.