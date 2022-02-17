У Службі безпеки України у Львівській області повідомили, що справу 17 лютого передали до суду. Гереті загрожує до 10 років із конфіскацією майна.

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Всіх винних ще шукають

Підозру в хабарництві лікар отримав ще у серпні 2021 року. Правоохоронці затримали його "на гарячому". Наразі всі матеріали справи передали до суду. Слідчі також встановлюють всіх причетних до злочинної діяльності.



Лікар вимагав гроші за безкоштовні операції / Фото СБУ



Чоловіка затримали на гарячому / Фото СБУ

Довідково. Остап Герета був виконувачем обов'язків завідувача відділення електрофізіологічних обстежень серця з рентгенопераційною Львівського кардіологічного центру.

Вийшов з СІЗО

Галицький районний суд Львова обрав лікарю у серпні 2021 року запобіжний захід – тримання під вартою. Проте у вересні його відпустили під заставу. Її розмір склав 136,2 тисячі гривень.

Крім цього, Гереті заборонили спілкуватися з колегами з кардіоцентру. Його зобов'язали здати паспорт та не виїжджати за межі Львова без дозволу слідчого.

Текст публікації фейсбук-сторінки Управління СБУ у Львівській області

За матеріалами Служби безпеки України, до суду направлено матеріали справи щодо завідувача відділення одного із медзакладів Львова.

У межах досудового розслідування встановлено, що лікар вимагав з пацієнтів 65 тисяч гривень за проведення безкоштовної операції із встановлення штучного апарату ритму серця.

У серпні 2021 року зловмиснику оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі матеріали справи передали до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх, причетних до протиправної діяльності, осіб.

Викриття оборудки здійснювали оперативники Управління СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.