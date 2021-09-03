Лікар вже вийшов із СІЗО під заставу. Його зобов'язали не спілкуватись з колегами.
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Лікар вимагав хабар за безкоштовну операцію
- Правоохоронці встановили, що лікар Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру вимагав у пенсіонера 65 тисяч хабаря.
- Пацієнтові потрібно було зробити безкоштовну операцію на серці – встановити кардіостимулятор.
- Наприкінці серпня медика затримали під час отримання грошей.
- Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.
- У поліції не розповіли, завідувача якого саме з відділень кардіоцентру затримали на хабарі.
- Однак за інформацією ЗМІ, мовиться про керівника відділення електрофізіологічних обстежень серця з рентген операційною Остапа Герету.
Медику обрали запобіжний захід
Суддя Галицького районного суду Львова Олег Юрків 27 серпня обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою у львівському СІЗО до 24 жовтня. Однак лікар може вийти під 136,2 тисячі гривень застави.
У пресслужбі Львівської обласної прокуратури повідомили, що медик вже сплатив заставу, тож його випустили зі слідчого ізолятора. Згідно з рішенням суду, на час слідства чоловіка зобов'язали утриматися від спілкування з колегами з кардіоцентру, здати паспорт та не виїжджати за межі Львова без дозволу слідчого.
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