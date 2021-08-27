Лікаря затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Йому загрожує в'язниця.

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Лікар вимагав хабар за операцію на серці

Правоохоронці викрили на хабарі виконувача обов'язків завідувача одного із відділень "Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру".

За даними слідства, лікар вимагав 65 тисяч гривень від представника пацієнта лікарні.

Гроші повинні були заплатити за проведення пенсіонеру операції по встановленню кардіостимулятора.

Службовця затримали під час отримання хабаря.



Медик вимагав хабар у пенсіонера / Фото Львівської облпрокуратури

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Якщо провину лікаря доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

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Лікарю загрожує в'язниця / Фото Львівської облпрокуратури



Досудове розслідування триває / Фото Львівської облпрокуратури