Лікаря затримали співробітники СБУ та Нацполіції. Йому загрожує в'язниця.
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Лікар вимагав хабар за операцію на серці
- Правоохоронці викрили на хабарі виконувача обов'язків завідувача одного із відділень "Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру".
- За даними слідства, лікар вимагав 65 тисяч гривень від представника пацієнта лікарні.
- Гроші повинні були заплатити за проведення пенсіонеру операції по встановленню кардіостимулятора.
- Службовця затримали під час отримання хабаря.
Медик вимагав хабар у пенсіонера / Фото Львівської облпрокуратури
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Якщо провину лікаря доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.
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Лікарю загрожує в'язниця / Фото Львівської облпрокуратури
Досудове розслідування триває / Фото Львівської облпрокуратури