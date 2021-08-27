Врача задержали сотрудники СБУ и Нацполиции. Ему грозит тюрьма.

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Врач требовал взятку за операцию на сердце

Правоохранители разоблачили на взятке исполняющего обязанности заведующего одного из отделений "Львовского областного клинического лечебно-диагностического кардиологического центра".

По данным следствия, врач требовал 65 тысяч гривен от представителя пациента больницы.

Деньги должны были заплатить за проведение пенсионеру операции по установлению кардиостимулятора.

Служащего задержали во время получения взятки.



Медик требовал взятку у пенсионера / Фото Львовской облпрокуратуры

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Если вину врача докажут в суде, ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискацией имущества.

Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре задержанному сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

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Доктору грозит тюрьма / Фото Львовской облпрокуратуры



Досудебное расследование продолжается / Фото Львовской облпрокуратуры