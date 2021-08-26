Задержание проводили сотрудники внутренней безопасности полиции и ГБР. Оно произошло возле ТЦ "Арсен" на проспекте Красной Калины.
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Львовский эксперт-криминалист требовал взятку
- Эксперт-криминалист Львовского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД требовал 1000 долларов взятки от жителя Львовщины, который совершил ДТП.
- За эти деньги он должен был провести автотехническую экспертизу.
- Ее назначают для установления обстоятельств и виновника аварии.
- От заключения эксперта зависело, привлекут ли водителя к ответственности.
- Криминалист пообещал мужчине, что за тысячу долларов он договорится со следователем и дело закроют.
Смотрите видео задержания львовского эксперта-криминалиста:
Мужчину задержали
Задержание эксперта-криминалиста произошло на парковке возле торгового центра "Арсен" на проспекте Красной Калины. Мужчину поймали на взятке возле его автомобиля.
В тот момент эксперт-криминалист получал ее вторую часть – 500 долларов. Первую часть взятки он получил раньше – 19 августа. Мужчину задержали сотрудники внутренней безопасности полиции и ГБР.
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Львовского эксперта-криминалиста поймали на взятке / Фото "Варта 1"