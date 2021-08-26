Затримання проводили співробітники внутрішньої безпеки поліції та ДБР. Воно відбулося біля ТЦ "Арсен" на проспекті Червоної Калини.

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Львівський експерт-криміналіст вимагав хабар

  • Експерт-криміналіст Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС вимагав 1000 доларів хабаря від жителя Львівщини, який скоїв ДТП.
  • За ці гроші він повинен був провести автотехнічну експертизу.
  • Її призначають для встановлення обставин та винуватця аварії.
  • Від висновку експерта залежало, чи притягнуть водія до відповідальності.
  • Криміналіст пообіцяв чоловікові, що за тисячу доларів він домовиться зі слідчим й справу закриють.

Дивіться відео затримання львівського експерта-криміналіста:

Чоловіка затримали

Затримання експерта-криміналіста відбулося на парковці поблизу торгового центру "Арсен" на проспекті Червоної Калини. Чоловіка спіймали на хабарі біля його автомобіля.

У той момент експерт-криміналіст отримував його другу частину – 500 доларів. Першу частину хабаря він отримав раніше – 19 серпня. Чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки поліції та ДБР.

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У Львові на хабарі затримали експерта-криміналіста: фото та відео з місця події
Львівського експерта-криміналіста спіймали на хабарі / Фото "Варта 1"