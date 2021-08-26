Затримання проводили співробітники внутрішньої безпеки поліції та ДБР. Воно відбулося біля ТЦ "Арсен" на проспекті Червоної Калини.

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Львівський експерт-криміналіст вимагав хабар

Експерт-криміналіст Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС вимагав 1000 доларів хабаря від жителя Львівщини, який скоїв ДТП.

За ці гроші він повинен був провести автотехнічну експертизу.

Її призначають для встановлення обставин та винуватця аварії.

Від висновку експерта залежало, чи притягнуть водія до відповідальності.

Криміналіст пообіцяв чоловікові, що за тисячу доларів він домовиться зі слідчим й справу закриють.

Дивіться відео затримання львівського експерта-криміналіста:

Чоловіка затримали

Затримання експерта-криміналіста відбулося на парковці поблизу торгового центру "Арсен" на проспекті Червоної Калини. Чоловіка спіймали на хабарі біля його автомобіля.

У той момент експерт-криміналіст отримував його другу частину – 500 доларів. Першу частину хабаря він отримав раніше – 19 серпня. Чоловіка затримали працівники внутрішньої безпеки поліції та ДБР.

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Львівського експерта-криміналіста спіймали на хабарі / Фото "Варта 1"