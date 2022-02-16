Підозрюваного затримали після чергового незаконного отримання коштів – 10 тисяч гривень. Про це повідомили в регіональному управлінні СБУ 16 лютого.

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Мали платити за проїзд

Слідчі встановили, що капітан патрульної поліції обклав даниною перевізників лісопродукції. Щоб безперешкодно транспортувати свою продукцію, водії мали платити.

При затриманні у підозрюваного знайшли гроші, які він отримав як хабар. Слід заважити, що ці купюри були "міченими". Наразі намагаються встановити особи всіх причетних до злочину.



Правоохоронець, який отримував хабар / Фото СБУ

Що загрожує за такі дії

Цю справу розслідують за статтею про неправомірної вигоди службовою особою, яке поєднане з вимаганням. Максимальне покарання за нею – від 5 до 10 років ув'язнення.



Правоохоронці вилучили один хабар / Фото СБУ

Інше затримання СБУ нещодавно

7 лютого повідомили, що на Львівщині викрили масштабні корупційні схеми посадовців Міноборони. На думку слідчих, чоловік розікрав 800 тисяч гривень.

При цьому в нього з колегами була вкрай проста схема. Вони вносили в акти прийому-передачі неправдиві дані щодо опалювальних площ будівель.

Читайте текст допису СБУ Львівщини:

СБУ викрила на хабарництві капітана патрульної поліції: обкладав даниною перевізників лісопродукції

Служба безпеки України викрила інспектора патрульної поліції одного із відділень Дрогобицького Відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зловмисник організував механізм систематичного вимагання й отримання хабарів із перевізників лісопродукції. У 10 тисяч гривень оцінив він безперешкодне транспортування лісу через територію, на якій він здійснював контроль.

Правоохоронці затримали капітана поліції, згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, після передачі йому чергової частини неправомірної вигоди від громадянина України

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. КК України.

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності усіх, причетних до протиправної схеми, осіб.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводило Управління СБУ у Львівській області спільно з Львівським Управлінням ДВБ Національної поліції України, слідчими Територіального Управління ДБР, розташованого у м. Львові за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.