Чиновника разоблачили следователи ГБР при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований. Ему грозит тюрьма.

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Чиновник требовал 12 тысяч долларов взятки

Правоохранители разоблачили на взятке главного специалиста Государственной миграционной службы во Львовской области. По информации Львовской облпрокуратуры, чиновник организовал схему систематического получения взяток за изготовление украинских паспортов иностранцам, в том числе для выезда за границу. Документы выдавали на имя постороннего человека с фотографией заказчика.

Следователи установили, что чиновник требовал у местного жителя 12 тысяч долларов. За эти деньги он обещал поспособствовать беспрепятственному изготовлению и выдаче нового паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и паспорта для выезда за границу.

Правоохранители задержали мужчину 22 февраля после получения им части взятки – 2 тысяч долларов. Полицейские изъяли эти деньги и провели обыск в кабинете работника ГМС.

Смотрите фото задержания чиновника / Фото полиции и прокуратуры Львовщины

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Вскоре задержанному объявят подозрение

Задержанному готовятся сообщить о подозрении в "принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину мужчины докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет. Также у чиновника могут конфисковать имущество.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Вскоре задержанному изберут меру пресечения и отстранят от должности. Кроме этого, следователи пытаются установить всех причастных к этому преступлению.