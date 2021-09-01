Налоговики подозревают, что Балашов злоупотреблял полномочиями и уклонился от уплаты налогов и сборов.

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Балашову сообщили о подозрении

Мужчина якобы в течение 2018 – 2019 годов, находясь в Киеве, умышленно уклонился от уплаты налога с доходов физических лиц и военного сбора, сумма которого составила более 9,6 миллиона гривен. Балашов якобы продал имущество другим лицам по заниженной цене.

Бизнесмену сообщили о подозрении. Киевский суд арестовал его недвижимость.

Реакция Балашова

Бизнесмен возмутился из-за такого решения суда. Он заявил, что судья ограничила его свободу. Утверждает, что в 2018 году квартиру продали через нотариуса, сделку одобрил Госкомимущества.

Балашов убеждает, что все налоги заплатил. Поэтому говорит, что вновь ничего не будет платить.

Текст поста Балашова:

Что сделала судья Константинова? Ограничила мою свободу и присудила залог в 9,6 миллиона гривен. За что? В 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешил Госкомимущества.

Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и Продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 миллиона.

Требуют в суд, потому, что это и есть замысел как ограбить, унизить и наказать. Судья продала ухвалу. Вот и все дело, о продаже квартиры. Все кто продавал квартиры в 18 – 19 году могут получить то же наказание. Это и есть издевательство над гражданами. Инвестиции? Безопасность? Нет это произвол. Я платить не буду.