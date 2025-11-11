Про це пише 24 Канал з посиланням на депутата-втікача Артема Дмитрука.

Що відомо про смерть Балашова?

Як повідомив колега екснардепа 11 листопада, Геннадій Балашов помер у 64-річному віці. Причина смерті наразі невідома.

Балашов був колишнім народним депутатом і лідером лібертаріанської партії "5.10". Політик просував ідею майже повної ліквідації податків і виступав проти української мови.

Що відом про діяльність Балашова?

Геннадій Балашов просував реформу під гаслом "5.10". Концепція передбачала два податки: 5% із продажів і 10% із зарплат. Сам Балашов запевняв, що така система зробила б Україну "податковим раєм".

У 1998 році став народним депутатом України III скликання та був у парламенті до 2002 року.

Після 2014 року політик активно вів відеоблог і робив гучні заяви щодо влади та бізнесу.

Нагадаємо, у 2021 році Державна фіскальна служба оголосила Балашову підозру в ухиленні від сплати майже 10 мільйонів гривень податків. Також тоді арештували 18 об'єктів нерухомості у Києві, що належали йому.

За версією слідства, у 2018 – 2019 роках Балашов продав дві будівлі та земельну ділянку у Києві, занизивши їхню вартість. Правоохоронці стверджували, що через це бюджет недоотримав 9,6 мільйона гривень.

Балашов виїхав з України до США у 2022 році.