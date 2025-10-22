Лучше Patriot: авиаэксперт сказал, что нужно Украине для противодействия баллистике

Россия значительно увеличила использование модернизированных баллистических ракет, способных маневрировать в полете, что делает их перехват намного сложнее.

Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский в эфире 24 Канала отметил, что Украине нужна полноценная система противоракетной обороны типа THAAD, которая может уничтожать ракеты вне атмосферы на ранних этапах полета, а не только на финальном участке.

Смотрите также: Под ударом энергетика и дома: Россия атаковала 10 областей, – Зеленский

Почему систем Patriot недостаточно для защиты от современных ракет?

Противник значительно увеличил количество ударов баллистическими ракетами. Коэффициент существенно вырос. Храпчинский отметил, что мы до сих пор не имеем полноценной системы противоракетной обороны.

Имеющиеся системы противовоздушной обороны позволяют перехватывать баллистические ракеты только на терминальном участке полета – примерно за 40 километров до цели, когда ракета уже летит почти по прямой траектории.

Ситуацию осложняет то, что противник активно модернизирует эти ракеты, придавая им способность маневрировать на завершающем этапе, что значительно затрудняет перехват ракетами PAC-3 систем Patriot.

Систем Patriot просто недостаточно для эффективного перехвата всех угроз. Необходимо говорить о развитии полноценной системы противоракетной обороны и обсуждать с американскими партнерами возможность предоставления систем THAAD,

– пояснил экс-офицер Воздушных сил.

Какие системы Украине нужны, чтобы остановить российские ракеты?

По его мнению, не стоило так разворачивать публичную дискуссию вокруг Tomahawk, ведь существует множество других критически важных вопросов в 300-километровой зоне.

Именно с такого расстояния ночью стартовали все "Искандеры", оттуда же самолеты-носители запускали по Украине ракеты Х-69, которые способны пролетать до 400 километров, фактически покрывая всю восточную часть Украины.

Необходимо развивать полноценную систему противоракетной обороны.

Преимущество таких систем, как THAAD, над Patriot заключается в том, что они перехватывают ракеты вне атмосферы – на этапе полета, еще до формирования траектории захода на цель.

Это защищает от значительно большего количества угроз. Учитывая масштаб угрозы со стороны России нужно понимать необходимое количество таких систем, поскольку противник может позволить себе в разы увеличить интенсивность ударов по территории Украины,

– подытожил Храпчинский.

Какие последствия массированного ночного обстрела России по Украине?